一个国际研究团队在实验室测试中发现，伽马-德尔塔T细胞能够有效消灭小细胞肺癌（SCLC）细胞。据ScienceAlert报道，与药物塔拉妥单抗和唑来膦酸联合使用可显著增强其作用。

免疫反应的替代途径

小细胞肺癌是一种特别具有侵袭性的疾病：每100名患者中不足7人能存活五年。这类肿瘤逃避治疗的方式之一，是能够躲避免疫系统。

科学家分析了两项此前SCLC免疫治疗临床研究——IMpower133和CASPIAN——的数据。肿瘤中显示出更多伽马-德尔塔T细胞迹象的患者，往往有更好的治疗结果。研究人员认为，这是有力证据表明这类细胞存在于小细胞肺癌中，并能够对抗疾病。

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与现有药物联合使用

该团队在自己的实验室实验中发现，伽马-德尔塔T细胞即使没有额外药物也能对抗癌细胞。塔拉妥单抗帮助免疫细胞更接近其靶标，因此它们能够攻击更多SCLC细胞。

已用于治疗骨质疏松症和癌症相关骨病的唑来膦酸，增加了免疫细胞数量，并帮助它们识别肿瘤细胞。研究人员还推测，肿瘤中伽马-德尔塔T细胞的水平以及BTN2A1分子的存在，未来可能有助于预测对免疫治疗的反应。

展望未来，科学家考虑在体外培养患者的伽马-德尔塔T细胞，随后将其回输以增强免疫反应。研究的下一阶段应为动物模型试验，之后是有患者参与的临床研究。研究结果发表于《Cancer Cell》期刊。

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