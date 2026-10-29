Гамма-дельта Т-клітини знищували SCLC у лабораторії — ScienceAlert

Міжнародна група дослідників у лабораторних тестах встановила, що гамма-дельта Т-клітини здатні ефективно знищувати клітини дрібноклітинного раку легень (SCLC). Їхню дію суттєво посилювало поєднання з препаратами тарлатамабом і золедронатом, повідомляє ScienceAlert.

Альтернативний шлях імунної відповіді

Дрібноклітинний рак легень є особливо агресивною формою захворювання: менш ніж 7 зі 100 пацієнтів виживають протягом п’яти років. Один зі способів, яким цей тип пухлин уникає лікування, полягає у здатності ховатися від імунної системи.

Науковці проаналізували дані двох попередніх клінічних досліджень імунотерапії SCLC — IMpower133 та CASPIAN. Пацієнти, у пухлинах яких виявили ознаки більшої кількості гамма-дельта Т-клітин, часто мали кращі результати лікування. Дослідники вважають це переконливим свідченням того, що такі клітини присутні в дрібноклітинному раку легень і можуть протидіяти хворобі.

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Поєднання з наявними ліками

У власних лабораторних експериментах команда з’ясувала, що гамма-дельта Т-клітини діють проти ракових клітин і без додаткових засобів. Тарлатамаб допомагав зблизити імунні клітини з їхніми мішенями, завдяки чому вони уражали більше клітин SCLC.

Золедронат, який уже застосовують для лікування остеопорозу та захворювань кісток, пов’язаних із раком, збільшував кількість імунних клітин і допомагав їм розпізнавати пухлинні клітини. Дослідники також припускають, що рівень гамма-дельта Т-клітин у пухлині та наявність молекули BTN2A1 можуть у майбутньому допомогти передбачати відповідь на імунотерапію.

У перспективі вчені допускають вирощування гамма-дельта Т-клітин пацієнта поза організмом із подальшим поверненням для посилення імунної відповіді. Наступними етапами дослідження мають стати випробування на тваринних моделях, а згодом — клінічні дослідження за участю пацієнтів. Результати роботи опубліковано в журналі Cancer Cell.

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