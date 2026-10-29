Международная группа исследователей установила в лабораторных тестах, что гамма-дельта Т-клетки способны эффективно уничтожать клетки мелкоклеточного рака лёгких (SCLC). Их действие существенно усиливалось при сочетании с препаратами тарлатамабом и золедронатом, сообщает ScienceAlert.

Альтернативный путь иммунного ответа

Мелкоклеточный рак лёгких является особенно агрессивной формой заболевания: менее 7 из 100 пациентов выживают в течение пяти лет. Один из способов, которым этот тип опухолей избегает лечения, заключается в способности скрываться от иммунной системы.

Учёные проанализировали данные двух предыдущих клинических исследований иммунотерапии SCLC — IMpower133 и CASPIAN. Пациенты, в опухолях которых выявили признаки большего количества гамма-дельта Т-клеток, часто имели лучшие результаты лечения. Исследователи считают это убедительным свидетельством того, что такие клетки присутствуют при мелкоклеточном раке лёгких и могут противодействовать болезни.

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Сочетание с существующими лекарствами

В собственных лабораторных экспериментах команда выяснила, что гамма-дельта Т-клетки действуют против раковых клеток и без дополнительных средств. Тарлатамаб помогал сблизить иммунные клетки с их мишенями, благодаря чему они поражали больше клеток SCLC.

Золедронат, который уже применяют для лечения остеопороза и связанных с раком заболеваний костей, увеличивал количество иммунных клеток и помогал им распознавать опухолевые клетки. Исследователи также предполагают, что уровень гамма-дельта Т-клеток в опухоли и наличие молекулы BTN2A1 могут в будущем помочь предсказывать ответ на иммунотерапию.

В перспективе учёные допускают выращивание гамма-дельта Т-клеток пациента вне организма с последующим возвращением для усиления иммунного ответа. Следующими этапами исследования должны стать испытания на животных моделях, а затем — клинические исследования с участием пациентов. Результаты работы опубликованы в журнале Cancer Cell.

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