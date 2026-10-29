Międzynarodowa grupa badaczy ustaliła w testach laboratoryjnych, że limfocyty T gamma-delta mogą skutecznie niszczyć komórki drobnokomórkowego raka płuca (SCLC). Ich działanie znacząco wzmacniało połączenie z lekami tarlatamabem i zoledronianem, informuje ScienceAlert.

Alternatywna droga odpowiedzi immunologicznej

Drobnokomórkowy rak płuca jest szczególnie agresywną formą choroby: mniej niż 7 na 100 pacjentów przeżywa pięć lat. Jednym ze sposobów, w jaki ten typ nowotworu unika leczenia, jest zdolność do ukrywania się przed układem odpornościowym.

Naukowcy przeanalizowali dane z dwóch wcześniejszych badań klinicznych immunoterapii SCLC — IMpower133 i CASPIAN. Pacjenci, w których guzach wykryto oznaki większej liczby limfocytów T gamma-delta, często osiągali lepsze wyniki leczenia. Badacze uważają to za przekonujący dowód, że takie komórki są obecne w drobnokomórkowym raku płuca i mogą przeciwdziałać chorobie.

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Połączenie z dostępnymi lekami

W swoich eksperymentach laboratoryjnych zespół ustalił, że limfocyty T gamma-delta działają przeciw komórkom nowotworowym także bez dodatkowych środków. Tarlatamab pomagał zbliżyć komórki odpornościowe do ich celów, dzięki czemu atakowały więcej komórek SCLC.

Zoledronian, który jest już stosowany w leczeniu osteoporozy i chorób kości związanych z nowotworami, zwiększał liczbę komórek odpornościowych i pomagał im rozpoznawać komórki guza. Badacze przypuszczają również, że poziom limfocytów T gamma-delta w guzie oraz obecność cząsteczki BTN2A1 mogą w przyszłości pomóc przewidywać odpowiedź na immunoterapię.

W przyszłości naukowcy dopuszczają hodowanie limfocytów T gamma-delta pacjenta poza organizmem, a następnie ich ponowne podanie w celu wzmocnienia odpowiedzi immunologicznej. Kolejnymi etapami badań mają być testy na modelach zwierzęcych, a później badania kliniczne z udziałem pacjentów. Wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Cancer Cell.

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