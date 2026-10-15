逾250名怀阿拉钢厂员工结束工作——澳大利亚ABC新闻

澳大利亚怀阿拉钢厂逾250名员工本周在接受裁员方案后结束工作。这是该厂首轮岗位流失；该厂上个月宣布将取消数百个职位，ABC新闻报道。

离开钢厂的人员中包括58岁的巴里·德雷奇。他在该企业工作了约20年，担任过多种职务，包括工业清洁工、杂工、钳工和石灰窑操作员。最近他担任炉操作员。

德雷奇希望在怀阿拉找到工作，以便继续住在自己的房子里。否则，他计划暂时搬到阿德莱德，与一位朋友同住。他表示，一些员工也在考虑前往罗克斯比唐斯或西澳大利亚州就业。他认为，如果轮班通勤员工继续在怀阿拉获得住房，该市经济可能保持活跃。

高炉不会重启

9月，州政府表示，该厂已经停运数月的高炉不会重启。这使600多个工作岗位面临风险。怀阿拉钢厂在略超过十年的时间里两次进入外部管理，最近一次是在2025年2月。

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在钢铁行业以外寻找工作

在怀阿拉一家酒店举办的Employer Connect就业活动上，市民正在寻找新的工作机会。该厂能源和服务部门的操作员吉尔·奥尔科克尚不知道自己能否保住职位，但她希望留在怀阿拉，那里有她的房子和家人。

球团厂机械工程师杰弗里·杜安斯将在两周后结束工作。他表示，裁员已经影响到此前从钢厂获得订单的当地企业。

Specialised Crusher Services公司负责人彼得·怀特表示，该企业正在招聘20至30名员工，提供工程和技术服务领域的长期兼职及临时职位，以及体力劳动和机械操作岗位。他说，重工业员工的技能可以应用于采矿业。

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