Ponad 250 pracowników huty stali w australijskiej Whyalli kończy w tym tygodniu pracę po przyjęciu ofert odpraw. To pierwsza fala utraty miejsc pracy w zakładzie, gdzie w ubiegłym miesiącu ogłoszono likwidację setek stanowisk, informuje ABC News.

Wśród osób odchodzących z zakładu jest 58-letni Barry Drage. Pracował on w przedsiębiorstwie około 20 lat na różnych stanowiskach, między innymi jako sprzątacz przemysłowy, pracownik ogólny, ślusarz i operator pieca wapienniczego. Ostatnio pracował jako operator pieca.

Drage ma nadzieję znaleźć pracę w Whyalli, aby móc pozostać we własnym domu. W przeciwnym razie planuje na pewien czas przeprowadzić się do Adelaide i zamieszkać u przyjaciela. Jak powiedział, niektórzy pracownicy rozważają również zatrudnienie w Roxby Downs lub Australii Zachodniej. Uważa, że gospodarka miasta może pozostać aktywna, jeśli pracownicy dojeżdżający w systemie rotacyjnym nadal będą mieli zakwaterowanie w Whyalli.

Wielki piec nie zostanie ponownie uruchomiony

We wrześniu rząd stanowy poinformował, że wielki piec zakładu, który był wyłączony przez kilka miesięcy, nie zostanie ponownie uruchomiony. Zagroziło to ponad 600 miejscom pracy. Huta stali w Whyalli dwukrotnie w ciągu nieco ponad dekady przechodziła pod zarząd zewnętrzny, ostatnio w lutym 2025 roku.

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Poszukiwanie pracy poza hutnictwem

Na wydarzeniu rekrutacyjnym Employer Connect, zorganizowanym przez jeden z hoteli w Whyalli, mieszkańcy miasta szukali nowych możliwości zatrudnienia. Jill Alcock, operatorka w dziale energetycznym i usługowym zakładu, nadal nie wie, czy zachowa stanowisko, jednak chce zostać w Whyalli, gdzie ma dom i rodzinę.

Geoffrey Duance, inżynier mechanik w zakładzie produkcji peletów, zakończy pracę za dwa tygodnie. Oświadczył, że redukcje zatrudnienia już odbiły się na lokalnych firmach, które wcześniej otrzymywały zamówienia od huty.

Peter White, szef firmy Specialised Crusher Services, poinformował, że przedsiębiorstwo poszukuje od 20 do 30 pracowników na stałe stanowiska w niepełnym wymiarze oraz stanowiska tymczasowe w usługach inżynieryjnych i technicznych, a także do pracy fizycznej i obsługi maszyn. Jego zdaniem umiejętności pracowników przemysłu ciężkiego mogą znaleźć zastosowanie w sektorze górniczym.

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