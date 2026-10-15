Более 250 работников сталелитейного завода в австралийской Уайалле завершают работу на этой неделе после того, как приняли предложения о сокращении. Это первая волна потери рабочих мест на предприятии, где в прошлом месяце объявили о ликвидации сотен должностей, сообщает ABC News.

Среди тех, кто покидает завод, — 58-летний Барри Дрейдж. Он работал на предприятии около 20 лет на различных должностях, в том числе промышленным уборщиком, разнорабочим, слесарем и оператором известковой печи. В последнее время он был оператором печи.

Дрейдж надеется найти работу в Уайалле, чтобы остаться в собственном доме. В противном случае он планирует на некоторое время переехать в Аделаиду и жить у друга. По его словам, некоторые работники также рассматривают трудоустройство в Роксби-Даунс или Западной Австралии. Он считает, что экономика города может сохранять активность, если вахтовые работники и дальше будут иметь жилье в Уайалле.

Доменную печь не будут перезапускать

В сентябре правительство штата сообщило, что доменная печь завода, остановленная несколько месяцев назад, не будет перезапущена. Это поставило под угрозу более 600 рабочих мест. Сталелитейный завод в Уайалле дважды за немногим более чем десятилетие переходил под внешнее управление, в последний раз — в феврале 2025 года.

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Поиск работы вне металлургии

На мероприятии по трудоустройству Employer Connect, которое провел один из отелей Уайаллы, жители города искали новые возможности работы. Оператор энергетического и сервисного подразделения завода Джилл Олкокк пока не знает, сохранит ли должность, однако хочет остаться в Уайалле, где у нее есть дом и семья.

Инженер-механик цеха по производству окатышей Джеффри Дюанс завершит работу через две недели. Он заявил, что сокращения уже отразились на местных компаниях, которые ранее получали заказы от завода.

Руководитель компании Specialised Crusher Services Питер Уайт сообщил, что предприятие ищет от 20 до 30 работников на постоянные неполные и временные должности в инженерных и профессионально-технических службах, а также для физической работы и управления техникой. По его словам, навыки работников тяжелой промышленности могут применяться в горнодобывающей отрасли.

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