Гендиректор украинской сталелитейной компании Metinvest Юрий Рыженков призвал Европейский Союз отменить ограничения на импорт украинской стали или сделать для Украины отдельное исключение. Он сказал BBC News, что доступ к европейскому рынку критически важен для выживания отрасли в условиях войны.

Новые квоты ЕС

ЕС недавно ввел ограничения на импорт стали, чтобы защитить производителей стран блока от дешевой продукции, в том числе из Китая и Турции. Объем стали, который можно ввозить в Европейский Союз без уплаты пошлины, ограничили 18,3 млн тонн в год. Это на 47% меньше, чем в 2024 году.

Хотя между Украиной и ЕС действует соглашение о свободной торговле, оно не мешает Европейскому Союзу применять отдельные защитные торговые меры. Рыженков считает несправедливым то, что Украину включили в общий режим ограничений, несмотря на полномасштабную войну.

По оценке украинской металлургической отрасли, экспорт стали в ЕС в итоге может сократиться примерно на 50–60%. Представитель Еврокомиссии заявил, что при формировании политики учитывалась сложная ситуация в Украине. Он также отметил, что отдельная квота для Украины гарантирует экспорт металла, однако ее уровень ниже, чем в предыдущие годы.

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Потери отрасли из-за войны

До начала полномасштабного вторжения Российской Федерации, государства-агрессора, в 2022 году металлургия и горнодобывающая отрасль обеспечивали около 10% национального дохода Украины и треть ее экспорта. ЕС был главным покупателем украинской стали.

По словам Рыженкова, с начала войны все украинские металлургические заводы подвергались российским ударам, а в последнее время атаки усилились. В сентябре в определенный момент в Украине впервые примерно за 150 лет не произвели ни одной тонны стали. Он также сообщил, что с начала войны погибли почти 800 сотрудников Metinvest.

Компания улучшила крытые зоны на предприятиях, где сотрудники могут укрываться во время воздушных тревог. Рыженков ожидает, что предстоящая зима может стать одной из самых тяжелых в истории страны, а сокращение доступного для отрасли рынка ЕС усложнит ее выживание.

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