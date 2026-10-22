В Лондоне, Великобритания, во время LME Week аналитики Standard Chartered снизили прогнозы средней цены алюминия на 2026 и 2027 годы, одновременно повысив оценки для меди и цинка. Как сообщает OilPrice, рынок цветных металлов и далее будет зависеть от макроэкономических условий, динамики доллара США, политики Федеральной резервной системы, активности экономики Китая, геополитики, тарифной неопределенности в США и перебоев с поставками.

Прогноз по алюминию снижен

Прогноз средней цены алюминия на 2026 год снижен с 3318 до 3249 долларов за тонну, а на 2027 год — с 3199 до 3001 доллара за тонну. Аналитики объясняют пересмотр лучшими перспективами предложения: более быстрым, чем ожидалось, восстановлением поставок с Ближнего Востока, наращиванием производства в Индонезии, высоким выпуском в Китае и возобновлением работы европейских плавильных предприятий.

Цены на алюминий 14–15 октября впервые в 2026 году закрылись ниже 3000 долларов за тонну, а на следующий торговый день вновь превысили этот уровень. По оценке Standard Chartered, цены потеряли всю надбавку за риски поставок с Ближнего Востока. В то же время полное восстановление поставок из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива остается неопределенным из-за перебоев в Ормузском проливе, более высоких транспортных расходов и логистических трудностей на альтернативных маршрутах.

В августе Китай произвел 3,98 млн тонн алюминия, а выпуск с начала года достиг 31,1 млн тонн — на 3,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Загрузка китайских плавильных заводов составила рекордные 98,5%. В сентябре экспорт необработанного алюминия и полуфабрикатов из Китая вырос на 25,9% в годовом выражении — до 656 тыс. тонн.

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Медь поддерживают проблемы с предложением

Для меди Standard Chartered повысил прогноз средней цены на 2026 год с 13 472 до 13 674 долларов за тонну, а на 2027 год — с 12 875 до 13 210 долларов. С начала года цены на медь выросли на 16% и неоднократно обновляли исторические максимумы. Среди ключевых факторов аналитики назвали напряженную ситуацию с предложением и неопределенность относительно возможного введения США пошлин на импорт рафинированной меди.

Запасы меди на американской бирже Comex достигли рекордных 790,4 тыс. тонн, тогда как запасы на Лондонской бирже металлов в октябре сокращались. Премия за импорт меди в китайском Яншане выросла до 137 долларов за тонну — максимального уровня с ноября 2022 года. Добыча меди в Чили в августе сократилась на 12,8% в годовом выражении, до самого низкого месячного показателя с февраля 2011 года.

Банк также повысил прогноз по цинку, но несколько снизил ожидания по никелю. Средняя цена цинка в 2026 году прогнозируется на уровне 3555 долларов за тонну, а никеля — 17 055 долларов за тонну. На рынок никеля, по оценке аналитиков, давят рост биржевых запасов, перспективы новых проектов кислотного выщелачивания под высоким давлением и слабый спрос со стороны производителей нержавеющей стали и аккумуляторов.

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