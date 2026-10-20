Чтобы предотвратить дефицит меди в мире к 2050 году, необходимо вложить 332 млрд долларов в разработку новых медных шахт. Такой прогноз BloombergNEF опубликовала в отчёте Transition Metals Outlook 2026, сообщает OilPrice.

Дефицит может начаться в 2028 году

По оценке BloombergNEF, нехватка меди на глобальном рынке может начаться в 2028 году. К 2050 году дефицит может вырасти до 20 млн метрических тонн, или до 44% прогнозируемого мирового спроса.

Мировой спрос на медь в 2026–2050 годах, согласно прогнозу аналитиков, увеличится на 61% — почти до 46 млн тонн. Потребность в металле для электрифицированного транспорта вырастет на 244% и достигнет 11,4 млн тонн.

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Риски для электрификации

BloombergNEF считает, что нехватка меди может повысить цены, заставить производителей перейти на альтернативные материалы и замедлить развёртывание электромобилей, аккумуляторов и электросетей. Даже при необходимых инвестициях запуск новой шахты в среднем требует 17 лет, поэтому дефицит может сохраняться десятилетиями.

В то же время, согласно прогнозу, девять из десяти ключевых металлов для энергетического перехода будут иметь достаточные долгосрочные производственные мощности до 2050 года. Это касается лития, графита, кобальта, алюминия, никеля, марганца, стали, платины и палладия.

В отчёте также отмечается, что Китай продолжает доминировать в мировой переработке металлов. Более половины мощностей по переработке восьми из десяти исследованных материалов сосредоточено в одной стране; в семи случаях речь идёт о Китае.

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