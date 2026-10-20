BNEF：为避免铜短缺需投资3320亿美元——OilPrice

为防止到2050年全球出现铜短缺，需要投资3320亿美元开发新的铜矿。彭博新能源财经在其《Transition Metals Outlook 2026》报告中发布了这一预测，OilPrice报道。

短缺可能于2028年开始

彭博新能源财经估计，全球市场的铜短缺可能于2028年开始。到2050年，缺口可能增至2000万公吨，占预测全球需求的44%。

分析师预测，2026年至2050年，全球铜需求将增长61%，接近4600万吨。电气化交通对该金属的需求将增长244%，达到1140万吨。

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电气化面临的风险

彭博新能源财经认为，铜短缺可能推高价格，迫使制造商转向替代材料，并减缓电动汽车、电池和电网的部署。即使具备必要投资，一座新矿平均也需要17年才能投产，因此短缺可能持续数十年。

与此同时，预测显示，到2050年，能源转型所需的十种关键金属中有九种将具备充足的长期生产能力。这包括锂、石墨、钴、铝、镍、锰、钢、铂和钯。

报告还指出，中国仍在全球金属加工领域占据主导地位。十种受研究材料中有八种的加工产能超过一半集中在一个国家；其中七种的该国是中国。

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