Aby zapobiec globalnemu niedoborowi miedzi do 2050 roku, należy zainwestować 332 mld dolarów w rozwój nowych kopalń miedzi. Taką prognozę BloombergNEF opublikował w raporcie Transition Metals Outlook 2026, informuje OilPrice.

Niedobór może rozpocząć się w 2028 roku

Według szacunków BloombergNEF niedobór miedzi na globalnym rynku może rozpocząć się w 2028 roku. Do 2050 roku deficyt może wzrosnąć do 20 mln ton metrycznych, czyli do 44% prognozowanego światowego popytu.

Światowy popyt na miedź w latach 2026–2050 wzrośnie o 61% — niemal do 46 mln ton, według prognozy analityków. Zapotrzebowanie na ten metal w transporcie zelektryfikowanym wzrośnie o 244% i osiągnie 11,4 mln ton.

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Ryzyka dla elektryfikacji

BloombergNEF uważa, że niedobór miedzi może podnieść ceny, zmusić producentów do przejścia na alternatywne materiały oraz spowolnić wdrażanie pojazdów elektrycznych, akumulatorów i sieci elektroenergetycznych. Nawet przy koniecznych inwestycjach uruchomienie nowej kopalni zajmuje średnio 17 lat, dlatego niedobór może utrzymywać się przez dziesięciolecia.

Jednocześnie prognozuje się, że dziewięć z dziesięciu kluczowych metali dla transformacji energetycznej będzie miało wystarczające długoterminowe moce produkcyjne do 2050 roku. Dotyczy to litu, grafitu, kobaltu, aluminium, niklu, manganu, stali, platyny i palladu.

W raporcie zaznaczono również, że Chiny nadal dominują w światowym przetwórstwie metali. Ponad połowa mocy przetwórczych dla ośmiu z dziesięciu badanych materiałów jest skoncentrowana w jednym kraju; w siedmiu przypadkach są to Chiny.

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