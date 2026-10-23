Minister handlu i przemysłu Indii Piyush Goyal 23 października w Berlinie w Niemczech nazwał wprowadzenie przez Unię Europejską podatku węglowego na produkty stalowe drogą do katastrofy. Wystąpił podczas Berlin Global Dialogue, informuje The Hindu.

Krytyka regulacji

Według Goyala UE szkodzi sama sobie, gdy wprowadza więcej regulacji i ograniczeń. Minister nie wskazał konkretnych zasad ani ograniczeń, których dotyczyła jego krytyka.

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Wypowiedź o granicach

Minister skrytykował również zamykanie granic UE. Jego zdaniem otwartość pomogła krajom europejskim stać się rozwiniętymi. Powiązał tę ocenę z obecnym zaostrzaniem regulacji, ograniczeń i zamykaniem granic w Unii Europejskiej. W publikacji nie podano szczegółów dotyczących parametrów podatku węglowego krytykowanego przez indyjskiego urzędnika ani reakcji instytucji UE na jego słowa.

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