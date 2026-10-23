Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял 23 октября в Берлине, Германия, назвал введение Европейским Союзом углеродного налога на стальную продукцию путем к катастрофе. Он выступил во время Berlin Global Dialogue, сообщает The Hindu.

Критика регулирования

По словам Гояла, ЕС вредит сам себе, когда вводит больше регулирования и ограничений. Министр не назвал конкретных правил или ограничений, которых касается его критика.

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Заявление о границах

Министр также раскритиковал закрытие границ ЕС. По его мнению, открытость помогла европейским странам стать развитыми. Он связал эту оценку с нынешним усилением регулирования, ограничений и закрытием границ в Евросоюзе. В публикации не приведены подробности о параметрах углеродного налога, который критиковал индийский чиновник, а также о реакции институтов ЕС на его слова.

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