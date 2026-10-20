Правительство Тасмании в Австралии одобрило заем на сумму до $20 млн для марганцевого завода Liberty Bell Bay, хотя внутренний документ оценивал все категории риска этой сделки как высокие. Средства предназначались для закупки руды и возобновления работы предприятия — единственного марганцевого завода страны, сообщает ABC News Australia.

Риски займа

В июле 2025 года генеральный координатор Тасмании Джон Перри сообщил властям, что Liberty Bell Bay может исчерпать доступный капитал к концу месяца. Он рекомендовал срочно предоставить предприятию заем, отметив, что без немедленного финансирования существовал очень высокий риск того, что завод не сможет возобновить работу.

В документе также указывалось, что владельцы завода из GFG Group, вероятно, не могли или не хотели вкладывать капитал в предприятие. Офис генерального координатора оценил все категории риска займа как высокие. В частности, там предупреждали, что стоимость обеспечения может не покрыть всю непогашенную сумму, поэтому правительство могло не вернуть все средства.

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Варианты для правительства

В то же время в документе пришли к выводу, что последствия бездействия могут быть более серьезными. По оценке правительственных чиновников, закрытие Liberty Bell Bay могло ежегодно влиять на экономику штата на $500 млн, если бы завод не возобновил работу.

Помимо займа, рассматривались отказ от финансовой поддержки, содействие «платежеспособной» продаже предприятия через американскую компанию прямых инвестиций White Oak, а также меньший заем при условии обеспечения, которое позволило бы инициировать внешнее управление заводом. Вариант с White Oak признали большим, чем необходимо, и не обеспечивающим надлежащую ценность для правительства Тасмании. Другой вариант мог быть неприемлемым для GFG.

Завод прекратил работу в июле 2026 года, после чего был ликвидирован; более 200 работников потеряли работу. Администратор EY Parthenon считает, что компания могла быть неплатежеспособной уже с 1 мая 2025 года. В то же время директора Liberty Bell Bay в августе 2025 года подали правительству подписанную декларацию о платежеспособности. Министр бизнеса, промышленности и ресурсов Тасмании Феликс Эллис заявил, что заем был обеспечен, а средства перечислили непосредственно поставщику руды; назначенные штатом управляющие пытаются вернуть деньги за счет продажи обеспеченной руды.

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