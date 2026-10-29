Кассационный суд Италии отклонил апелляции против распоряжения остановить до конца октября печи бывшего металлургического завода ILVA в Таранто. Оспорить закрытие горячего производства пытались назначенные правительством управляющие предприятия и компания AdI S.p.A., владеющая им, сообщает ANSA English.

Решение суда Милана

Первоначальное решение в июле принял суд в Милане. Он поддержал поданное по соображениям охраны здоровья обращение членов ассоциации родителей и ребенка с редкой генетической мутацией.

Суд постановил прекратить работу горячего производства в течение трех месяцев, если на территории завода не удалят весь асбест и не примут меры для снижения выбросов твердых частиц до безопасного уровня.

Будущее предприятия

Решение усилило неопределенность относительно будущего завода в Таранто и выполнения плана его декарбонизации и перехода на электрическое производство. В материале отмечается, что существуют опасения по поводу потери тысяч рабочих мест.

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В августе правление итальянской сталелитейной федерации Federacciai поручило своему президенту Антонио Гоцци заявить органам власти о заинтересованности в приобретении бывшего завода ILVA от имени консорциума итальянских компаний. Правительство премьер-министра Джорджи Мелони не исключало участия государства. Интерес к покупке предприятия также выражали индийская группа Jindal, чешская CE Industries и американская частная инвестиционная группа Flacks.

Завод в Таранто, ранее бывший крупнейшим сталелитейным предприятием Европы, в последние годы испытывал экономические проблемы и связывался с высоким уровнем заболеваемости раком в портовом городе региона Апулия. Ранее на этой неделе прокуроры обратились с ходатайством о домашнем аресте бывшей председательницы и генерального директора AdI Лючии Морселли, бывшего директора завода Алессандро Лабиле, а также Франческо Асторри, директора подразделения экологического агентства Ispra, проверяющего стратегические объекты. Ходатайство касалось потенциально канцерогенных выбросов предприятия в 2022–2023 годах.

AdI передали под контролируемое государством управление в начале 2024 года после завершения конфликтного периода владения компанией группой ArcelorMittal.

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