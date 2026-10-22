W Londynie, w Wielkiej Brytanii, podczas LME Week analitycy Standard Chartered obniżyli prognozy średniej ceny aluminium na lata 2026 i 2027, jednocześnie podnosząc szacunki dla miedzi i cynku. Jak informuje OilPrice, rynek metali bazowych będzie nadal zależał od warunków makroekonomicznych, dynamiki dolara amerykańskiego, polityki Rezerwy Federalnej, aktywności gospodarczej Chin, geopolityki, niepewności taryfowej w Stanach Zjednoczonych oraz zakłóceń w dostawach.

Prognoza dla aluminium obniżona

Prognozę średniej ceny aluminium na 2026 rok obniżono z 3318 do 3249 dolarów za tonę, a na 2027 rok — z 3199 do 3001 dolarów za tonę. Analitycy wyjaśniają rewizję lepszymi perspektywami podaży: szybszym niż oczekiwano odbudowaniem dostaw z Bliskiego Wschodu, zwiększaniem produkcji w Indonezji, wysoką produkcją w Chinach oraz wznowieniem działalności przez europejskie huty.

Ceny aluminium 14–15 października po raz pierwszy w 2026 roku zamknęły się poniżej 3000 dolarów za tonę, a w następnym dniu handlowym ponownie przekroczyły ten poziom. Według oceny Standard Chartered ceny straciły całą premię za ryzyka dostaw z Bliskiego Wschodu. Jednocześnie pełne odbudowanie dostaw z państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej pozostaje niepewne z powodu zakłóceń w Cieśninie Ormuz, wyższych kosztów transportu oraz trudności logistycznych na alternatywnych trasach.

W sierpniu Chiny wyprodukowały 3,98 mln ton aluminium, a produkcja od początku roku osiągnęła 31,1 mln ton — o 3,9% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wykorzystanie mocy chińskich hut wyniosło rekordowe 98,5%. We wrześniu eksport aluminium nieobrobionego i półproduktów z Chin wzrósł o 25,9% rok do roku, do 656 tys. ton.

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Miedź wspierają problemy z podażą

Dla miedzi Standard Chartered podwyższył prognozę średniej ceny na 2026 rok z 13 472 do 13 674 dolarów za tonę, a na 2027 rok — z 12 875 do 13 210 dolarów. Od początku roku ceny miedzi wzrosły o 16% i wielokrotnie ustanawiały historyczne maksima. Wśród kluczowych czynników analitycy wskazali napiętą sytuację podażową oraz niepewność dotyczącą możliwego wprowadzenia przez Stany Zjednoczone ceł na import rafinowanej miedzi.

Zapasy miedzi na amerykańskiej giełdzie Comex osiągnęły rekordowe 790,4 tys. ton, podczas gdy zapasy na Londyńskiej Giełdzie Metali w październiku spadały. Premia za import miedzi w chińskim Yangshan wzrosła do 137 dolarów za tonę — najwyższego poziomu od listopada 2022 roku. Wydobycie miedzi w Chile w sierpniu spadło o 12,8% rok do roku, do najniższego miesięcznego poziomu od lutego 2011 roku.

Bank podwyższył także prognozę dla cynku, lecz nieznacznie obniżył oczekiwania dotyczące niklu. Średnią cenę cynku w 2026 roku prognozuje się na poziomie 3555 dolarów za tonę, a niklu — 17 055 dolarów za tonę. Zdaniem analityków na rynek niklu wpływają rosnące zapasy giełdowe, perspektywy nowych projektów ługowania kwasowego pod wysokim ciśnieniem oraz słaby popyt ze strony producentów stali nierdzewnej i akumulatorów.

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