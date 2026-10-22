在英国伦敦举行的LME Week期间，Standard Chartered分析师下调了2026年和2027年铝平均价格预测，同时上调了对铜和锌的预估。据OilPrice报道，基本金属市场仍将取决于宏观经济状况、美元走势、美联储政策、中国经济活动、地缘政治、美国关税不确定性以及供应中断。

铝价预测下调

2026年铝平均价格预测从每吨3318美元下调至3249美元，2027年预测则从每吨3199美元下调至3001美元。分析师将此次调整归因于更好的供应前景：中东供应恢复速度快于预期、印度尼西亚扩大产量、中国维持高产量，以及欧洲冶炼厂恢复运营。

10月14日至15日，铝价在2026年首次收于每吨3000美元以下，并在下一个交易日重新升至这一水平之上。Standard Chartered认为，价格已失去全部中东供应风险溢价。与此同时，由于霍尔木兹海峡的中断、运输成本上升以及替代路线的物流困难，来自海湾阿拉伯国家合作委员会成员国的供应能否完全恢复仍存在不确定性。

8月，中国生产了398万吨铝，年初至今产量达到3110万吨，比去年同期增长3.9%。中国冶炼厂产能利用率达到创纪录的98.5%。9月，中国未锻轧铝及半成品出口同比增长25.9%，至65.6万吨。

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供应问题支撑铜价

对于铜，Standard Chartered将2026年平均价格预测从每吨13472美元上调至13674美元，并将2027年预测从每吨12875美元上调至13210美元。今年以来，铜价上涨16%，并多次刷新历史高点。分析师将供应紧张以及美国可能对精炼铜进口征收关税的不确定性列为关键因素。

美国Comex交易所的铜库存达到创纪录的79.04万吨，而伦敦金属交易所的库存则在10月减少。中国洋山铜进口溢价升至每吨137美元，为2022年11月以来最高水平。智利8月铜产量同比下降12.8%，降至2011年2月以来的最低月度水平。

该银行还上调了锌价预测，但小幅下调了对镍的预期。2026年锌平均价格预计为每吨3555美元，镍为每吨17055美元。分析师认为，不断增加的交易所库存、新的高压酸浸项目的前景，以及不锈钢和电池生产商需求疲软，正对镍市场构成压力。

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