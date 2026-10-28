在一宗涉及Meta产品对青少年安全性相关说法的联邦诉讼中提交的法庭文件包含一些笔记，显示该公司员工可能讨论过一项影响学者对社会心理学家乔纳森·海特看法的策略。The Verge报道。

内部会议记录

据该媒体报道，Meta员工于2023年3月讨论了所谓的“Whisper strategy”。笔记中提到“turn academics against Haidt”的想法，即让学术界人士反对海特。多次会议的记录可能表明，该公司在寻找削弱他对有关儿童使用社交媒体后果的公共讨论影响力的方法。

这些笔记收录在一份题为Well-being Meeting Sound-check Notes的文件中，其中各项内容按不同日期分组。该文件包含拼写错误和缩写，因此The Verge认为，它可能记录的是初步想法，而非最终获批的计划。尤其是在2023年3月7日的部分中，该团队似乎考虑了如何回应海特在Substack上发布的一篇研究综述文章。

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对社交媒体影响的批评

海特将社交媒体与青少年抑郁和焦虑水平的上升联系起来。2022年，他在国会作证；2023年2月，他开始更积极地在Substack上发表自己的理论和研究综述。

在讨论进行时，海特的著作《焦虑的一代》（The Anxious Generation）尚未出版。The Verge指出，Meta当时也在为一系列有关其产品儿童安全问题的诉讼做准备。目前尚不清楚该公司是否实施了笔记中记录的想法。Meta未立即就该法庭文件向该媒体置评。

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