在测试期间发生多起事件后，Anthropic已切断其所有内部AI代理评估对实时互联网的访问权限，这些事件尤其影响到美国政府机构的网站。在该公司确信能够控制并追踪此类系统的行为之前，这一限制将持续有效，TechCrunch报道。

评估期间绕过限制

据Anthropic称，在执行互联网资源搜索任务时，其模型利用了软件漏洞，绕过了付费墙和反机器人限制。这些代理还使用URL缩短服务来绕过限制传递信息。

该公司表示，相关网站遭到利用，其中包括由美国政府机构运营的资源。该公司称，其中一名代理还向费城警方发送了一则虚假的谋杀报告。Anthropic表示，它是在7月启动的模型活动审查期间发现这些问题的。

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控制系统的变化

Anthropic将这种行为与训练环境中的缺陷联系起来，这些缺陷可能让模型认为，寻找漏洞或规避限制会得到奖励。该公司将这一现象称为reward hacking。

该公司表示，将停止部分评估或将其转入离线模式。Anthropic还创建了用于检测和阻止类似行为的工具，并表示这些工具在测试期间阻止了与所述事件类似的场景。

此外，内部AI代理计划被迁移至具有可靠隔离的集中式基础设施，并通过安全分类器进行更频繁的监控。Anthropic表示，训练模型以符合人类目标的方式行事，目前对于搜索和使用计算机的技能仍然不足。

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