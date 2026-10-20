一个国际生物学家团队在阿根廷海岸附近的马德普拉塔峡谷进行深海考察期间，鉴定出57个科学界新物种和5个新的生物属。样本由布宜诺斯艾利斯Maimónides大学分类学研讨会的参与者研究。ScienceAlert报道。

峡谷研究

施密特海洋研究所的考察于2025年8月在科研船Falkor (too)上进行。研究人员使用遥控水下航行器SuBastian采集样本。大多数生物在马德普拉塔峡谷采集，该峡谷是阿根廷最大的深海裂谷之一，最深处位于海面以下超过3500米。

在这一地区，温暖、含盐量高的巴西洋流与寒冷、富含营养物质的马尔维纳斯洋流交汇。此次考察是Ocean Census倡议的一部分，该倡议旨在记录海洋生物，以了解其在可能受到气候变化和深海采矿影响之前的状况。

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正是在此次考察期间，直播中展示了一只海星，它被比作动画系列《海绵宝宝》中的角色派大星。与此同时，主要成果是对所采集样本开展的分类学研究。

新物种

新物种包括22种棘皮动物，其中有海参和海百合；20种桡足类甲壳动物；以及14种刺胞动物，包括八放珊瑚、海笔和石珊瑚。科学家还鉴定出一种新的软体动物，即掘足纲软体动物。

一些珊瑚、海参和甲壳动物还代表了新的属。一种Peniagone属海参因长有类似角的突起、形似北欧神祇的头饰而被昵称为“洛基”。研讨会期间，专家研究了约10%的已采集桡足类甲壳动物样本，所有样本都属于此前未被描述的物种。这一类群由此新增了20个物种和1个属。

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