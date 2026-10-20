Международная группа биологов идентифицировала 57 новых для науки видов и пять новых родов организмов, собранных во время глубоководной экспедиции в каньоне Мар-дель-Плата у побережья Аргентины. Образцы изучали участники таксономического семинара в университете Maimónides в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает ScienceAlert.

Исследование каньона

Экспедиция Института океана Шмидта состоялась в августе 2025 года на научно-исследовательском судне Falkor (too). Для сбора образцов использовали дистанционно управляемый подводный аппарат SuBastian. Большинство организмов собрали в каньоне Мар-дель-Плата — одном из крупнейших глубоководных разломов Аргентины, который в самой глубокой точке достигает более 3500 метров ниже поверхности океана.

В этом районе теплое соленое Бразильское течение встречается с холодным, богатым питательными веществами Мальвинским течением. Экспедиция была частью инициативы Ocean Census, документирующей морскую жизнь до возможного воздействия на нее изменения климата и глубоководной добычи полезных ископаемых.

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Именно во время этой экспедиции в прямом эфире показали морскую звезду, которую сравнивали с персонажем Патриком Старом из мультсериала «Губка Боб». В то же время главным результатом стали таксономические исследования собранных образцов.

Новые виды

Среди новых видов — 22 иглокожих, в том числе голотурии и морские лилии, 20 видов веслоногих ракообразных, 14 кишечнополостных, включая восьмилучевые кораллы, морские перья и каменистые кораллы. Также ученые идентифицировали один новый вид моллюска — лопатоногого моллюска.

Некоторые кораллы, голотурии и ракообразные также представили новые роды. Одну из голотурий рода Peniagone прозвали «Локи» из-за рогоподобных выростов, напоминающих головной убор скандинавского бога. Во время семинара специалисты исследовали около 10% собранных образцов веслоногих ракообразных — все они принадлежали к ранее неописанным видам. Это дало 20 новых видов и один новый род в этой группе.

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