Międzynarodowa grupa biologów zidentyfikowała 57 nowych dla nauki gatunków oraz pięć nowych rodzajów organizmów, zebranych podczas głębinowej ekspedycji w Kanionie Mar del Plata u wybrzeży Argentyny. Próbki badali uczestnicy warsztatów taksonomicznych na Uniwersytecie Maimónides w Buenos Aires. Informuje o tym ScienceAlert.

Badania kanionu

Ekspedycja Instytutu Oceanicznego Schmidta odbyła się w sierpniu 2025 roku na pokładzie statku badawczego Falkor (too). Do zbierania próbek wykorzystano zdalnie sterowany pojazd podwodny SuBastian. Większość organizmów zebrano w Kanionie Mar del Plata, jednym z największych głębinowych rozpadlin Argentyny, który w najgłębszym punkcie sięga ponad 3500 metrów pod powierzchnię oceanu.

W tym rejonie ciepły, słony Prąd Brazylijski styka się z zimnym, bogatym w składniki odżywcze Prądem Malwińskim. Ekspedycja była częścią inicjatywy Ocean Census, która dokumentuje życie morskie, zanim może na nie wpłynąć zmiana klimatu i głębinowe wydobycie minerałów.

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To właśnie podczas tej ekspedycji w transmisji na żywo pokazano rozgwiazdę, którą porównywano do postaci Patricka Stara z serialu animowanego „SpongeBob Kanciastoporty”. Jednocześnie głównym rezultatem były badania taksonomiczne zebranych próbek.

Nowe gatunki

Wśród nowych gatunków jest 22 szkarłupni, w tym strzykwy i liliowce, 20 gatunków widłonogów oraz 14 parzydełkowców, w tym koralowce ośmiopromienne, pióra morskie i koralowce madreporowe. Naukowcy zidentyfikowali również jeden nowy gatunek mięczaka — łódkonoga.

Niektóre koralowce, strzykwy i skorupiaki reprezentowały także nowe rodzaje. Jedną ze strzykw z rodzaju Peniagone nazwano „Loki” ze względu na rogopodobne wyrostki przypominające nakrycie głowy nordyckiego boga. Podczas warsztatów specjaliści zbadali około 10% zebranych próbek widłonogów — wszystkie należały do wcześniej nieopisanych gatunków. Dało to 20 nowych gatunków i jeden nowy rodzaj w tej grupie.

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