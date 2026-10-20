Naukowcy oszacowali, że promień Księżyca zmniejszył się o około 45 metrów w ciągu ostatnich 400–800 milionów lat. Do takiego wniosku doszli po analizie zdjęć wykonanych przez kamerę Lunar Reconnaissance Orbiter Camera: na powierzchni satelity wykryto ponad 10 tys. stosunkowo młodych uskoków, informuje Space.com.

Ślady kurczenia się na powierzchni

Księżyc stopniowo ochładza się od czasu swojego powstania około 4,5 miliarda lat temu. Ochładzanie się jego wewnętrznych warstw powoduje kurczenie się ciała niebieskiego, co znajduje odzwierciedlenie na powierzchni w postaci powstawania i rozwoju uskoków.

Wśród wykrytych struktur znajdują się skarpy uskokowe, długie zakrzywione formacje powstające, gdy powierzchnia jest ściskana, pęka i przemieszcza się ku górze. Na ciemnych równinach Księżyca badacze zarejestrowali także niewielkie grzbiety mórz — wąskie, pofałdowane struktury na powierzchni.

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Uskoki są rozmieszczone nierównomiernie

Główny autor badania, geolog i emerytowany naukowiec Centrum Badań Ziemi i Planet Smithsonian National Air and Space Museum Thomas Watters, zaznaczył, że liczba młodych uskoków na zdjęciach LROC znacznie przekroczyła jego oczekiwania. Jak podkreślił, w miarę dalszego ochładzania i kurczenia się wewnętrznych warstw Księżyca mogą nadal powstawać nowe uskoki, a już istniejące mogą się powiększać.

W przeciwieństwie do Ziemi, na której wyróżnia się około 15 dużych płyt tektonicznych, Księżyc nie ma systemu takich płyt. Jego zewnętrzna powłoka stanowi jedną płytę, a uskoki wywołane kurczeniem są rozproszone po całej powierzchni. Obszary z mniejszą liczbą pęknięć, według autorów pracy, mają grubszą skorupę księżycową. Może to wskazywać, że gruba skorupa we wczesnej historii Księżyca izolowała ciepłe warstwy wewnętrzne i hamowała ich ochładzanie, kurczenie się oraz pękanie. Badanie opublikowano 14 października w czasopiśmie The Planetary Science Journal.

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