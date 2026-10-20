研究人员估计，在过去4亿至8亿年间，月球半径缩小了约45米。他们在分析月球勘测轨道飞行器相机拍摄的图像后得出这一结论：在这颗卫星表面发现了超过1万条相对年轻的断层，Space.com报道。

表面的收缩痕迹

月球自约45亿年前形成以来一直在逐渐冷却。内部层的冷却导致这一天体收缩，并通过断层的出现和发展反映在其表面。

在发现的结构中包括叶状陡坡，这些长而弯曲的地貌形成于表面受压、开裂并向上位移时。研究人员还在月球的黑暗平原上记录到小型月海脊，即表面上狭窄的褶皱结构。

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断层分布不均

该研究的主要作者、史密森尼国家航空航天博物馆地球与行星研究中心地质学家及荣休科学家托马斯·沃特斯表示，LROC图像中的年轻断层数量远超他的预期。他称，随着月球内部层继续冷却和收缩，新的断层可能会继续形成，已有断层也可能扩大。

与拥有约15个大型构造板块的地球不同，月球没有这样的板块系统。其外壳是一块完整的板块，而由收缩引发的断层散布在整个表面。根据论文作者的观察，裂缝较少的区域拥有更厚的月球地壳。这可能表明，在月球早期历史中，较厚的地壳隔绝了温暖的内部层，并抑制了其冷却、收缩和开裂。该研究于10月14日发表在《The Planetary Science Journal》期刊上。

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