Исследователи оценили, что радиус Луны уменьшился примерно на 45 метров за последние 400–800 миллионов лет. К такому выводу они пришли после анализа изображений, полученных камерой Lunar Reconnaissance Orbiter Camera: на поверхности спутника обнаружили более 10 тысяч относительно молодых разломов, сообщает Space.com.

Следы сжатия на поверхности

Луна постепенно остывает с момента своего формирования около 4,5 миллиарда лет назад. Охлаждение внутренних слоев вызывает сжатие небесного тела, которое отражается на его поверхности появлением и развитием разломов.

Среди обнаруженных структур — лопастные уступы, длинные изогнутые образования, возникающие, когда поверхность сжимается, трескается и смещается вверх. На темных равнинах Луны исследователи также зафиксировали небольшие гряды морей — узкие складчатые структуры на поверхности.

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Разломы распределены неравномерно

Ведущий автор исследования, геолог и ученый-эмерит Центра изучения Земли и планет Смитсоновского Национального музея авиации и космонавтики Томас Уоттерс отметил, что количество молодых разломов на снимках LROC значительно превысило его ожидания. По его словам, по мере дальнейшего охлаждения и сжатия внутренних слоев Луны могут продолжать формироваться новые разломы и расти уже существующие.

В отличие от Земли, где насчитывается около 15 крупных тектонических плит, Луна не имеет системы таких плит. Ее внешняя оболочка представляет собой единую плиту, а разломы, вызванные сжатием, рассеяны по всей поверхности. Районы с меньшим количеством трещин, по наблюдениям авторов работы, имеют более толстую лунную кору. Это может свидетельствовать о том, что толстая кора в ранней истории Луны изолировала теплые внутренние слои и сдерживала их охлаждение, сжатие и растрескивание. Исследование было опубликовано 14 октября в журнале The Planetary Science Journal.

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