Астрономы Университета Уорика обнаружили белого карлика WD J1330+6435, который, согласно их расчётам, должен выглядеть зелёным для человеческого глаза. По мнению команды, это первый известный пример звезды с таким цветом в Млечном Пути, сообщает ScienceDaily.

Белые карлики — сверхплотные остатки звёзд, подобных Солнцу. Обычно цвет звёзд связывают прежде всего с температурой: более холодные выглядят оранжевыми, а самые горячие — голубыми. Однако исследователи выяснили, что атмосферы белых карликов могут также формировать розовые, фиолетовые, жёлтые и голубовато-зелёные оттенки.

Что меняет цвет белых карликов

У самых холодных белых карликов плотность вещества в атмосфере может достигать примерно 1 грамма на кубический сантиметр — это сопоставимо с плотностью воды и в миллионы раз больше, чем в видимом слое Солнца. В таких условиях примеси углерода, кальция и натрия взаимодействуют с гелиевой плазмой и поглощают более широкий диапазон длин волн света.

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WD J1330+6435 имеет температуру около 4 тысяч градусов Цельсия. В его атмосферу попали кальций, литий и натрий из каменистых обломков бывшей планетной системы. По оценке учёных, натрий поглощает оранжевую часть спектра, поэтому звезда должна приобрести желтовато-зелёный оттенок.

Спектры и необычные оттенки

Поскольку ни один белый карлик не расположен достаточно близко, чтобы его цвет можно было непосредственно различить глазом, команда анализировала спектры звёздного света и применила модель человеческого цветового зрения. Белые карлики с большим количеством углерода часто выглядят розовыми или фиолетовыми, а объекты, накопившие вещество разрушенных астероидов и комет, могут иметь жёлтый цвет. В холодных атмосферах с водородом и гелием возможен голубовато-зелёный оттенок.

Исследователи также изучили выборку из 151 белого карлика в пределах 20 парсеков, или около 65 световых лет, от Земли. Пять из них имели необычную окраску: два были жёлтыми, ещё три — розовыми. По этой выборке авторы оценили, что нетипичный цвет может иметь примерно один из 30 белых карликов. Медианная цветовая температура остальных объектов составляла около 6800 кельвинов, то есть типичный белый карлик всё же выглядит белым.

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