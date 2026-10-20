Astronomowie z Uniwersytetu Warwick odkryli białego karła WD J1330+6435, który według ich obliczeń powinien wyglądać na zielonego dla ludzkiego oka. Zdaniem zespołu jest to pierwszy znany przykład gwiazdy o takim kolorze w Drodze Mlecznej, podaje ScienceDaily.

Białe karły to ultragęste pozostałości gwiazd podobnych do Słońca. Zwykle kolor gwiazd wiąże się przede wszystkim z temperaturą: chłodniejsze wyglądają na pomarańczowe, a najgorętsze są niebieskie. Badacze ustalili jednak, że atmosfery białych karłów mogą również tworzyć odcienie różowe, fioletowe, żółte i niebiesko-zielone.

Co zmienia kolor białych karłów

W najchłodniejszych białych karłach gęstość materii w atmosferze może osiągać około 1 grama na centymetr sześcienny — jest to porównywalne z gęstością wody i miliony razy większe niż w widocznej warstwie Słońca. W takich warunkach domieszki węgla, wapnia i sodu oddziałują z plazmą helu i pochłaniają szerszy zakres długości fal światła.

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WD J1330+6435 ma temperaturę około 4 tysięcy stopni Celsjusza. Do jego atmosfery trafiły wapń, lit i sód z skalistych pozostałości dawnego układu planetarnego. Według oceny naukowców sód pochłania pomarańczową część widma, dlatego gwiazda powinna nabrać żółtawo-zielonego odcienia.

Widma i niezwykłe odcienie

Ponieważ żaden biały karzeł nie znajduje się wystarczająco blisko, aby jego kolor można było bezpośrednio rozróżnić okiem, zespół przeanalizował widma światła gwiazd i zastosował model ludzkiego widzenia barw. Białe karły z dużą ilością węgla często wyglądają na różowe lub fioletowe, a obiekty, które zgromadziły materię ze zniszczonych asteroid i komet, mogą mieć żółty kolor. W chłodnych atmosferach z wodorem i helem możliwy jest niebiesko-zielony odcień.

Naukowcy zbadali także próbę 151 białych karłów w odległości do 20 parseków, czyli około 65 lat świetlnych, od Ziemi. Pięć z nich miało nietypowe zabarwienie: dwa były żółte, a trzy różowe. Na podstawie tej próby autorzy oszacowali, że nietypowy kolor może mieć około jeden na 30 białych karłów. Mediana temperatury barwowej pozostałych obiektów wynosiła około 6800 kelwinów, co oznacza, że typowy biały karzeł nadal wygląda na białego.

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