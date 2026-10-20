Federalny sędzia magistracki w San Francisco w USA pozostawił w areszcie byłego inżyniera OpenAI Abdulrahmana Alfozana, któremu w skardze karnej zarzucono użycie lub próbę użycia urządzenia do przechwytywania rozmów ustnych. Jak podaje Fortune, Arabia Saudyjska była gotowa zagwarantować kaucję w wysokości 1 mln dolarów, jednak sędzia nie zwolnił 35-letniego mężczyzny.

FBI aresztowało Alfozana 9 października. Według śledczych 28 września zainstalował on urządzenie za telewizorem w sali konferencyjnej, gdzie kierownictwo OpenAI, a czasem także urzędnicy, omawiali wrażliwe informacje. Wstępne posiedzenie w sprawie wyznaczono na 6 listopada. Maksymalna kara za jedyny zarzut wynosi do pięciu lat więzienia. Sprawa nie została jeszcze przekazana wielkiej ławie przysięgłych, a Alfozan nie zajął stanowiska w kwestii winy.

Stanowiska sądu i stron

Sędzia Alex G. Tse stwierdził, że gwarancję w wysokości 1 mln dolarów należy oceniać w kontekście możliwego dostępu Alfozana do znacznie większych środków. Prokuratura wskazała na ryzyko jego wyjazdu z USA, a także na możliwe zagrożenie dla społeczeństwa i bezpieczeństwa narodowego. Obrona wnosiła o zwolnienie mężczyzny pod nadzorem, w tym z elektroniczną bransoletą.

Saudyjski Konsulat Generalny w Los Angeles poinformował na piśmie o gotowości pokrycia kwoty kaucji, którą ustali sąd, a także niewydawania Alfozanowi dokumentów podróży w przypadku zwolnienia. Sąd pozostawił go w areszcie mimo tych gwarancji.

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Materiały śledztwa

Zgodnie z materiałami prokuratury podczas przeszukania mieszkania i telefonu Alfozana znaleziono komponenty elektroniczne podobne do urządzenia, które według śledczych zainstalowano w sali konferencyjnej. W iPhonie znaleziono także zdjęcia innego urządzenia nagrywającego oraz paneli telewizorów w innych pomieszczeniach OpenAI. Prokuratura uznaje to za możliwe przygotowanie do instalacji dodatkowych urządzeń.

Śledczy poinformowali również o dostępie do folderu o nazwie Saudi Gov Docs oraz o zapytaniach Alfozana w wewnętrznym narzędziu OpenAI dotyczących spotkań z przedstawicielami saudyjskiego Ministerstwa Komunikacji i Technologii Informacyjnych oraz państwowej firmy AI HUMAIN. Według prokuratury często korespondował on także na WhatsAppie z nienazwanym przedstawicielem saudyjskiej rodziny królewskiej, który rzekomo zaproponował mu dołączenie do inicjatywy AI w Arabii Saudyjskiej.

Obrona podkreślała, że Alfozan mieszkał w USA przez 15 lat, otrzymał zieloną kartę w 2020 roku i przechodził procedurę naturalizacji. OpenAI ze swojej strony oświadczyło, że nie ma oznak niewłaściwego dostępu do wag modeli, kodu źródłowego ani danych klientów.

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