美国法院继续羁押前OpenAI工程师阿尔福赞——《财富》

美国旧金山的一名联邦治安法官决定继续羁押前OpenAI工程师阿卜杜勒拉赫曼·阿尔福赞。刑事诉状指控他使用或试图使用设备截听口头谈话。据《财富》报道，沙特阿拉伯准备为100万美元的保释金提供担保，但法官没有释放这名35岁男子。

联邦调查局于10月9日逮捕阿尔福赞。调查人员称，9月28日，他在一间会议室的电视机后安装了一台设备，OpenAI高管、有时还有官员会在该会议室讨论敏感信息。该案的初步听证会定于11月6日举行。唯一一项指控的最高刑罚为五年监禁。案件尚未提交大陪审团，阿尔福赞也尚未就罪责表明立场。

法院与各方的立场

法官亚历克斯·G·谢表示，应结合阿尔福赞可能获得远高于100万美元的资金这一情况评估该担保。检方表示，他存在离开美国的风险，也可能对公众和国家安全构成危险。辩方请求在监督下释放该男子，包括佩戴电子脚环。

沙特阿拉伯驻洛杉矶总领事馆书面表示，愿意支付由法院确定的保释金额，并且如果阿尔福赞获释，将不向他签发旅行证件。尽管有这些保证，法院仍决定继续羁押他。

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调查材料

根据检方材料，在搜查阿尔福赞的住所和手机时，发现了与调查人员所称安装在会议室内的设备类似的电子部件。iPhone中还发现了另一台录音设备以及OpenAI其他场所电视面板的照片。检方认为，这可能是在为安装额外设备做准备。

调查人员还称，他们发现他可访问一个名为Saudi Gov Docs的文件夹，以及阿尔福赞在OpenAI内部工具中提出的、有关与沙特通信和信息技术部代表及国有人工智能公司HUMAIN会面的查询。检方称，他还经常通过WhatsApp与一名未具名的沙特王室代表通信，后者据称曾邀请他参与沙特阿拉伯的一项人工智能倡议。

辩方强调，阿尔福赞已在美国生活15年，于2020年获得绿卡，并正在进行入籍程序。OpenAI则表示，没有迹象表明有人不当访问模型权重、源代码或客户数据。

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