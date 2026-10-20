Федеральный магистратский судья в Сан-Франциско, США, оставил под стражей бывшего инженера OpenAI Абдулрахмана Альфозана, которому в уголовной жалобе вменяется использование или попытка использования устройства для перехвата устных разговоров. Как сообщает Fortune, Саудовская Аравия была готова гарантировать залог в размере 1 млн долларов, однако судья не освободил 35-летнего мужчину.

ФБР арестовало Альфозана 9 октября. По версии следствия, 28 сентября он установил устройство за телевизором в конференц-зале, где руководители OpenAI, а иногда и чиновники, обсуждали чувствительную информацию. Предварительное слушание по делу назначили на 6 ноября. Максимальное наказание по единственному пункту обвинения составляет до пяти лет лишения свободы. Дело еще не передали большому жюри, а Альфозан не заявил позицию относительно вины.

Позиции суда и сторон

Судья Алекс Г. Цзе отметил, что гарантию на 1 млн долларов следует оценивать с учетом возможного доступа Альфозана к значительно большим средствам. Прокуратура заявила о риске его выезда из США, а также о возможной опасности для общества и национальной безопасности. Защита просила освободить мужчину под надзор, в частности с электронным браслетом.

Генеральное консульство Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе письменно сообщило о готовности покрыть сумму залога, которую определит суд, а также не выдавать Альфозану проездные документы в случае освобождения. Суд оставил его под стражей, несмотря на эти гарантии.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Материалы следствия

Согласно материалам прокуратуры, во время обыска жилья и телефона Альфозана были обнаружены электронные компоненты, похожие на устройство, которое, по версии следствия, установили в конференц-зале. В iPhone также нашли фотографии другого записывающего устройства и панелей телевизоров в других помещениях OpenAI. Прокуратура считает это возможной подготовкой к установке дополнительных устройств.

Следователи также заявили о доступе к папке под названием Saudi Gov Docs и запросах Альфозана во внутреннем инструменте OpenAI относительно встреч с представителями саудовского Министерства коммуникаций и информационных технологий и государственной ИИ-компании HUMAIN. По данным прокуратуры, он также часто переписывался в WhatsApp с неназванным представителем саудовской королевской семьи, который якобы предлагал ему присоединиться к ИИ-инициативе в Саудовской Аравии.

Защита подчеркивала, что Альфозан прожил в США 15 лет, получил грин-карту в 2020 году и проходил процедуру натурализации. OpenAI, со своей стороны, заявляла, что не имеет признаков ненадлежащего доступа к весам моделей, исходному коду или данным клиентов.

Читай нас в