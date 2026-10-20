Silnie wybielone korale, które były bliskie śmierci, całkowicie odzyskały zdrowie w ciągu siedmiu tygodni po kontakcie ze zdrowymi, genetycznie identycznymi fragmentami. Pokazały to laboratoryjne eksperymenty naukowców, o których ScienceDaily informuje, powołując się na badanie opublikowane w czasopiśmie Science Advances.

Do bielenia dochodzi, gdy wskutek podwyższonej temperatury wody korale tracą symbiotyczne glony żyjące w ich tkankach, które zapewniają znaczną część energii potrzebnej do wzrostu i przetrwania. Bez nich korale bieleją, mają problemy z odżywianiem i stają się bardziej podatne na szkodliwe glony. Powrót do zdrowia po takim stanie może zwykle trwać miesiące lub lata.

Kontakt z klonem

Badacze utworzyli 10 par fragmentów korali: każda składała się ze zdrowego i wybielonego, genetycznie identycznych fragmentów pochodzących od jednego zwierzęcia koralowego. Pięć par umieszczono tak, aby się stykały, a między fragmentami pozostałych pięciu pozostawiono kilkumilimetrową przerwę.

Wszystkie wybielone fragmenty, które stykały się ze zdrowymi, całkowicie odzyskały zdrowie w ciągu siedmiu tygodni. Fragmenty, które nie dotykały swoich zdrowych odpowiedników, obumarły. Główny autor pracy, Danny Collins, wyjaśnił, że wybielone korale mogą znajdować się na granicy śmierci, ale nie są jeszcze martwe.

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Glony zostały przekazane w ciągu kilku dni

Naukowcy ustalili, że genetycznie identyczne korale mogą podczas kontaktu zrastać swoje tkanki. Badanie mikroskopowe wykazało, że kanały w tkankach fragmentów wyrównywały się i tworzyły połączenia umożliwiające przemieszczanie się substancji. Już trzy dni po kontakcie w uszkodzonych fragmentach odnotowano przekazanie symbiotycznych glonów.

Do pełnego odzyskania zdrowia koralom wystarczył tydzień kontaktu, a w niektórych przypadkach pięć dni. Po rozdzieleniu fragmenty i tak wracały do zdrowego stanu w ciągu siedmiu tygodni: po dostaniu się do wybielonego korala glony szybko się rozmnażały. W drugim tygodniu ich liczba podwajała się mniej więcej co cztery dni — około 10 razy szybciej, niż obserwowano u dzikich korali.

Autorzy podkreślają, że metoda nie nadaje się jeszcze do odbudowy raf na dużą skalę, ponieważ każdy wybielony koral potrzebuje zdrowego, genetycznie identycznego odpowiednika. W kolejnym kroku zespół planuje zbadać sposoby wprowadzania korzystnych glonów do wybielonych korali bez fizycznego łączenia ich ze zdrowymi fragmentami.

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