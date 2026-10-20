严重白化、接近死亡的珊瑚在与健康的基因相同碎片接触后七周内完全恢复。科学家的实验室实验显示了这一结果，ScienceDaily报道称，该报道援引了《Science Advances》期刊上的一项研究。

当水温升高时，珊瑚会失去生活在其组织中、为生长和存活提供很大一部分能量的共生藻类，从而发生白化。没有这些藻类，珊瑚会变白，进食出现困难，也更容易受到有害藻类的侵害。从这种状态中恢复通常可能需要数月或数年。

与克隆体接触

研究人员组成了10对珊瑚碎片：每一对均由来自同一珊瑚动物的健康和白化、基因相同的碎片构成。其中5对被放置为彼此接触，其余5对的碎片之间则留有数毫米的间隙。

所有与健康碎片接触的白化碎片都在七周内完全恢复。未接触健康对应碎片的碎片死亡。该研究的主要作者丹尼·柯林斯解释说，白化珊瑚可能处于死亡边缘，但尚未死亡。

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藻类在数天内传递

科学家发现，基因相同的珊瑚在接触时能够使组织融合。显微镜检查显示，碎片组织中的通道会对齐，并形成物质移动的连接。接触仅三天后，受损碎片中就记录到了共生藻类的传递。

珊瑚完全恢复只需接触一周，在个别情况下五天即可。碎片分开后，仍同样在七周内恢复健康状态：藻类进入白化珊瑚后迅速繁殖。第二周时，其数量大约每四天翻一番——约比在野生珊瑚中观察到的速度快10倍。

作者强调，该方法目前尚不适用于大规模修复珊瑚礁，因为每一株白化珊瑚都需要一个健康、基因相同的对应体。下一步，团队计划研究在不与健康碎片进行物理连接的情况下，向白化珊瑚引入有益藻类的方法。

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