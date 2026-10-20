Сильно обесцвеченные кораллы, находившиеся на грани гибели, полностью восстановились за семь недель после контакта со здоровыми генетически идентичными фрагментами. Это показали лабораторные эксперименты ученых, о которых сообщает ScienceDaily со ссылкой на исследование в журнале Science Advances.

Обесцвечивание происходит, когда из-за повышения температуры воды кораллы теряют симбиотические водоросли, живущие в их тканях и обеспечивающие значительную часть энергии для роста и выживания. Без них кораллы белеют, испытывают проблемы с питанием и становятся более уязвимыми для вредных водорослей. Восстановление после такого состояния обычно может занимать месяцы или годы.

Контакт с клоном

Исследователи сформировали 10 пар фрагментов кораллов: каждая состояла из здорового и обесцвеченного генетически идентичных фрагментов, происходивших от одного кораллового животного. Пять пар разместили так, чтобы они соприкасались друг с другом, а между фрагментами остальных пяти оставили промежуток в несколько миллиметров.

Все обесцвеченные фрагменты, контактировавшие со здоровыми, полностью восстановились в течение семи недель. Фрагменты, которые не соприкасались со здоровыми аналогами, погибли. Ведущий автор работы Дэнни Коллинз объяснил, что обесцвеченные кораллы могут находиться на грани гибели, но еще не являются мертвыми.

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Водоросли передались за несколько дней

Ученые выяснили, что генетически идентичные кораллы при контакте могут сращивать ткани. Микроскопическое исследование показало, что каналы в тканях фрагментов выравнивались и образовывали соединения для перемещения веществ. Уже через три дня после контакта в поврежденных фрагментах зафиксировали передачу симбиотических водорослей.

Для полного восстановления кораллам было достаточно недели контакта, а в отдельных случаях — пяти дней. После разъединения фрагменты все равно возвращались к здоровому состоянию за семь недель: попав в обесцвеченный коралл, водоросли быстро размножались. На второй неделе их количество удваивалось примерно каждые четыре дня — ориентировочно в 10 раз быстрее, чем наблюдалось у диких кораллов.

Авторы подчеркивают, что метод пока не пригоден для масштабного восстановления рифов, поскольку для него каждому обесцвеченному кораллу нужен здоровый генетически идентичный аналог. Следующим шагом команда планирует исследовать способы введения полезных водорослей в обесцвеченные кораллы без физического соединения со здоровыми фрагментами.

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