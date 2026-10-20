Корали відновилися за сім тижнів після контакту зі здоровими клонами — ScienceDaily

Сильно знебарвлені корали, що були близькими до загибелі, повністю відновилися за сім тижнів після контакту зі здоровими генетично ідентичними фрагментами. Це показали лабораторні досліди науковців, про які ScienceDaily повідомляє з посиланням на дослідження в журналі Science Advances.

Знебарвлення виникає, коли через підвищення температури води корали втрачають симбіотичні водорості, що живуть у їхніх тканинах і забезпечують значну частину енергії для росту та виживання. Без них корали біліють, мають проблеми з живленням і стають уразливішими до шкідливих водоростей. Відновлення після такого стану зазвичай може тривати місяці або роки.

Контакт із клоном

Дослідники сформували 10 пар фрагментів коралів: кожна складалася зі здорового та знебарвленого генетично ідентичних фрагментів, що походили від однієї коралової тварини. П'ять пар розмістили так, щоб вони торкалися одна одної, а між фрагментами решти п'яти залишили проміжок у кілька міліметрів.

Усі знебарвлені фрагменти, що контактували зі здоровими, повністю відновилися впродовж семи тижнів. Фрагменти, які не торкалися здорових відповідників, загинули. Провідний автор роботи Денні Коллінз пояснив, що знебарвлені корали можуть бути на межі загибелі, але ще не є мертвими.

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Водорості передалися за кілька днів

Науковці з'ясували, що генетично ідентичні корали під час контакту можуть зрощувати тканини. Мікроскопічне дослідження показало, що канали в тканинах фрагментів вирівнювалися й утворювали сполучення для переміщення речовин. Уже через три дні після контакту в пошкоджених фрагментах зафіксували передачу симбіотичних водоростей.

Для повного відновлення коралам було достатньо тижня контакту, а в окремих випадках — п'яти днів. Після роз'єднання фрагменти однаково поверталися до здорового стану за сім тижнів: потрапивши до знебарвленого корала, водорості швидко розмножувалися. На другому тижні їхня кількість подвоювалася приблизно кожні чотири дні — орієнтовно вдесятеро швидше, ніж спостерігали у диких коралів.

Автори наголошують, що метод поки не придатний для масштабного відновлення рифів, адже для нього кожному знебарвленому коралу потрібен здоровий генетично ідентичний відповідник. Наступним кроком команда планує дослідити способи введення корисних водоростей у знебарвлені корали без фізичного з'єднання зі здоровими фрагментами.

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