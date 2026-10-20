Napastnicy przeniknęli do starego systemu platformy internetowej OpenCode Console, gdzie niektórzy użytkownicy przechowywali klucze API zapewniające dostęp do usług AI. Incydent dotknął 1,4% użytkowników Console, informuje TechCrunch, powołując się na oświadczenie firmy. OpenCode podało, że powiadomiło wszystkich poszkodowanych użytkowników e-mailem.

Nieautoryzowane obciążenia

Po ataku programiści informowali na Reddicie i X o powiadomieniach dotyczących wydatków oraz nieautoryzowanych obciążeniach kont w usługach OpenAI, Anthropic i Google AI. Niektórzy użytkownicy zgłaszali wydatki rzędu setek dolarów, a kilku — kwoty przekraczające 1 tys. dolarów.

Anthropic i Google zablokowały klucze API, które uznały za skompromitowane. OpenAI podało, że współpracowało z OpenCode w celu przywrócenia dostępu i zwrotu kredytów klientom swojego API, wykorzystanych podczas ataku. OpenCode poinformowało także, że zwrot nieautoryzowanych wydatków trwa.

Atak na Console

Według współzałożyciela OpenCode Daxa Raada wyciek ograniczył się do OpenCode Console — platformy internetowej, na której użytkownicy mogli przechowywać klucze API w przestrzeniach roboczych. Otwarta aplikacja OpenCode i narzędzie wiersza poleceń nie zostały dotknięte.

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Firma określiła incydent jako zakrojony na szeroką skalę atak polegający na destylacji modeli, ale nie wyjaśniła jego mechanizmu. Część ekspertów cytowanych przez TechCrunch podważyła tę kwalifikację, wskazując, że wykorzystanie skompromitowanych kluczy właśnie do destylacji nie zostało udowodnione.

Ograniczenia defensywnych narzędzi AI

Raad oświadczył, że przez 48 godzin napastnicy nieprzerwanie próbowali przeniknąć do systemów OpenCode. Zespół używał agentów AI do obrony, jednak modele zaangażowane w analizę złośliwego kodu zaczęły odmawiać pracy po uruchomieniu filtrów bezpieczeństwa.

OpenCode uzyskało później dostęp do programu OpenAI Daybreak Blue dla zweryfikowanych użytkowników, którego modele rzadziej odmawiają realizacji zapytań związanych z defensywnym cyberbezpieczeństwem. Według Raada poprawiło to możliwości zespołu w zakresie badania ataku. Firma zaleciła poszkodowanym użytkownikom cofnięcie i wymianę kluczy bezpośrednio u odpowiednich dostawców usług; incydent trwa.

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