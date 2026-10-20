攻击者侵入了在线平台OpenCode Console的一个旧系统，部分用户曾在其中存储用于访问AI服务的API密钥。据TechCrunch报道，援引该公司的声明称，该事件影响了1.4%的Console用户。OpenCode表示，已通过电子邮件通知所有受影响用户。

未经授权的扣款

攻击发生后，开发者在Reddit和X上报告称，收到了有关消费的提醒，并发现其在OpenAI、Anthropic和Google AI服务中的账户出现未经授权的扣款。一些用户称损失达数百美元，还有数人称金额超过1000美元。

Anthropic和Google封锁了其认为已遭泄露的API密钥。OpenAI表示，其与OpenCode合作，以恢复访问权限并向其API客户返还在攻击期间被使用的额度。OpenCode还表示，对未经授权支出的赔偿仍在进行中。

对Console的攻击

据OpenCode联合创始人达克斯·拉德称，泄露仅限于OpenCode Console——一个用户可在工作区中存储API密钥的网页平台。开源的OpenCode应用程序和命令行工具未受影响。

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该公司称该事件是一次大规模模型蒸馏攻击，但未解释其机制。TechCrunch提及的部分专家对这一界定提出质疑，指出使用泄露密钥专门进行蒸馏尚未得到证实。

防御性AI工具的局限

拉德表示，在48小时内，攻击者持续试图侵入OpenCode的系统。团队使用AI代理进行防御，但参与分析恶意代码的模型因触发安全过滤器而开始拒绝工作。

随后，OpenCode获得了面向经验证用户的OpenAI Daybreak Blue计划的访问权限，该计划中的模型较少拒绝与防御性网络安全相关的请求。拉德表示，这提升了团队调查此次攻击的能力。该公司建议受影响用户直接向相关服务提供商撤销并更换密钥；该事件仍在持续。

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