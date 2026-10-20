Злоумышленники проникли в старую систему онлайн-платформы OpenCode Console, где некоторые пользователи хранили ключи API для доступа к ИИ-сервисам. Инцидент затронул 1,4% пользователей Console, сообщает TechCrunch со ссылкой на заявление компании. OpenCode заявила, что уведомила всех пострадавших по электронной почте.

Несанкционированные списания

После атаки разработчики сообщали в Reddit и X об уведомлениях о расходах и несанкционированных списаниях со счетов в сервисах OpenAI, Anthropic и Google AI. Некоторые пользователи заявили о расходах на сотни долларов, а несколько — о суммах свыше 1 тысячи долларов.

Anthropic и Google заблокировали API-ключи, которые сочли скомпрометированными. OpenAI сообщила, что сотрудничала с OpenCode для восстановления доступа и возврата кредитов клиентам своего API, использованных во время атаки. OpenCode также заявила, что возмещение несанкционированных расходов продолжается.

Атака на Console

По словам сооснователя OpenCode Дакса Раада, утечка ограничилась OpenCode Console — веб-платформой, где пользователи могли хранить API-ключи в рабочих пространствах. Открытое приложение OpenCode и инструмент командной строки не пострадали.

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Компания назвала инцидент масштабной атакой по дистилляции моделей, но не объяснила ее механизм. Часть экспертов, упомянутых TechCrunch, поставила под сомнение такое определение, отметив, что использование скомпрометированных ключей именно для дистилляции не доказано.

Ограничения защитных ИИ-инструментов

Раад заявил, что в течение 48 часов злоумышленники непрерывно пытались проникнуть в системы OpenCode. Команда использовала ИИ-агентов для защиты, однако модели, задействованные в анализе вредоносного кода, начали отказываться от работы из-за срабатывания фильтров безопасности.

Позднее OpenCode получила доступ к программе OpenAI Daybreak Blue для проверенных пользователей, модели в рамках которой реже отказывают в запросах, связанных с защитной кибербезопасностью. По словам Раада, это улучшило возможности команды расследовать атаку. Компания рекомендовала пострадавшим пользователям отозвать и заменить ключи непосредственно у соответствующих поставщиков услуг; инцидент продолжается.

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