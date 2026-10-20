Зловмисники проникли до старої системи онлайн-платформи OpenCode Console, де деякі користувачі зберігали ключі API для доступу до ШІ-сервісів. Інцидент торкнувся 1,4% користувачів Console, повідомляє TechCrunch з посиланням на заяву компанії. OpenCode заявила, що повідомила всіх постраждалих електронною поштою.

Несанкціоновані списання

Після атаки розробники повідомляли в Reddit і X про сповіщення щодо витрат та несанкціоновані списання з облікових записів у сервісах OpenAI, Anthropic і Google AI. Деякі користувачі заявили про витрати на сотні доларів, а кілька — про суми понад 1 тисячу доларів.

Anthropic і Google заблокували API-ключі, які вважали скомпрометованими. OpenAI повідомила, що співпрацювала з OpenCode для відновлення доступу та повернення кредитів клієнтам свого API, використаних під час атаки. OpenCode також заявила, що відшкодування несанкціонованих витрат триває.

Атака на Console

За словами співзасновника OpenCode Дакса Раада, витік обмежився OpenCode Console — вебплатформою, де користувачі могли зберігати API-ключі у робочих просторах. Відкритий застосунок OpenCode та інструмент командного рядка не постраждали.

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Компанія назвала інцидент масштабною атакою з дистиляції моделей, але не пояснила її механізм. Частина фахівців, яких згадує TechCrunch, поставила під сумнів таке визначення, зазначивши, що використання скомпрометованих ключів саме для дистиляції не доведене.

Обмеження захисних ШІ-інструментів

Раад заявив, що протягом 48 годин зловмисники безперервно намагалися проникнути в системи OpenCode. Команда використовувала ШІ-агентів для захисту, однак моделі, залучені до аналізу шкідливого коду, почали відмовлятися від роботи через спрацювання фільтрів безпеки.

Згодом OpenCode отримала доступ до програми OpenAI Daybreak Blue для перевірених користувачів, моделі в межах якої рідше відмовляють у запитах, пов’язаних із захисною кібербезпекою. За словами Раада, це поліпшило можливості команди розслідувати атаку. Компанія рекомендувала постраждалим користувачам відкликати й замінити ключі безпосередньо у відповідних постачальників сервісів; інцидент триває.

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