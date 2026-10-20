华威大学的天文学家发现了一颗白矮星WD J1330+6435。根据他们的计算，这颗星在人眼看来应呈绿色。该团队认为，这是银河系中首个已知的具有这种颜色的恒星案例，ScienceDaily报道。

白矮星是类似太阳的恒星留下的超高密度残骸。通常，恒星的颜色主要与温度有关：较冷的恒星呈橙色，最热的则呈蓝色。不过，研究人员发现，白矮星的大气层也能形成粉色、紫色、黄色和蓝绿色的色调。

是什么改变了白矮星的颜色

在最冷的白矮星中，大气层内物质的密度可达到约每立方厘米1克——这与水的密度相当，并且比太阳可见层中的密度高数百万倍。在这种条件下，碳、钙和钠的微量成分会与氦等离子体相互作用，并吸收更宽范围的光波长。

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WD J1330+6435的温度约为4000摄氏度。来自一个曾经存在的行星系统的岩石碎屑中的钙、锂和钠进入了其大气层。科学家估计，钠会吸收光谱中的橙色部分，因此这颗恒星应呈现黄绿色调。

光谱与不寻常的色调

由于没有任何白矮星距离足够近，以至于其颜色能够被人眼直接分辨，团队分析了星光光谱，并采用了人类色觉模型。含有大量碳的白矮星通常呈粉色或紫色，而积累了被毁灭的小行星和彗星物质的天体可能呈黄色。在含有氢和氦的冷大气层中，则可能出现蓝绿色调。

研究人员还研究了距离地球20秒差距以内、即约65光年以内的151颗白矮星样本。其中5颗具有不寻常的颜色：2颗为黄色，另外3颗为粉色。根据这一样本，作者估计，大约每30颗白矮星中就有1颗可能具有非典型颜色。其余天体的颜色温度中位数约为6800开尔文，这意味着典型的白矮星仍然呈白色。

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