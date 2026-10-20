过去一年中，Spotify从用户推荐中移除了超过5000万首曲目，这些曲目被该公司视为使用人工智能创作的低质量内容或垃圾信息。The Verge报道称，消息援引该音乐服务的声明。

推荐机制的变化

该平台还调整了音乐推荐系统，以便更频繁地推荐由人类创作的曲目。Spotify表示，服务编辑对这类内容采用相同标准，不会将被认定为低质量或垃圾信息的曲目纳入歌单。

该公司称，在实施这些变化后，其记录到听众对推荐中出现此类内容的投诉明显减少。

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AI人物标识

Spotify并未对所有由AI创作的曲目实行强制标识。同时，该服务为使用人工创建身份且不代表真实人物的艺人推出了AI Persona标识。该平台也不会向用户推荐此类AI人物的音乐。

为识别可能由AI生成的低质量内容，Spotify使用听众互动数据及其反馈、上传模式、元数据和第三方AI检测工具。去年，该公司曾表示，已删除超过7500万首被认定为垃圾信息的曲目。

Spotify还正与环球音乐集团以及独立音乐出版商Believe合作开发一款用于制作AI混音的工具。

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