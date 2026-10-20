За последний год Spotify убрал из рекомендаций для пользователей более 50 миллионов треков, которые компания считает низкокачественным контентом, созданным с помощью искусственного интеллекта, или спамом. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на заявление музыкального сервиса.

Изменения в рекомендациях

Платформа также изменила систему музыкальных рекомендаций, чтобы чаще предлагать композиции, созданные людьми. В Spotify заявили, что редакторы сервиса применяют к такому контенту те же стандарты и не включают в подборки треки, идентифицированные как низкокачественные или спам.

По утверждению компании, после введения изменений она зафиксировала заметное сокращение жалоб слушателей на появление такого контента в рекомендациях.

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Метка для ИИ-персон

Spotify не ввел обязательную маркировку всех треков, созданных ИИ. В то же время сервис запустил метку AI Persona для исполнителей, которые используют искусственно созданную идентичность и не представляют реального человека. Музыку таких ИИ-персон платформа также не будет рекомендовать пользователям.

Для определения вероятно сгенерированного ИИ низкокачественного контента Spotify использует данные о взаимодействии слушателей и их отзывы, модели загрузки, метаданные и сторонние инструменты выявления ИИ. В прошлом году компания заявляла об удалении более 75 миллионов композиций, идентифицированных как спам.

Spotify также сотрудничает с Universal Music Group и независимым музыкальным издателем Believe над инструментом для создания ИИ-ремиксов.

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