W ciągu ostatniego roku Spotify usunął z rekomendacji dla użytkowników ponad 50 milionów utworów, które firma uznaje za niskiej jakości treści stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji lub spam. Jak podaje The Verge, powołując się na oświadczenie serwisu muzycznego.

Zmiany w rekomendacjach

Platforma zmieniła również system rekomendacji muzycznych, aby częściej proponować utwory stworzone przez ludzi. Spotify oświadczył, że redaktorzy serwisu stosują wobec takich treści te same standardy i nie umieszczają na playlistach utworów zidentyfikowanych jako niskiej jakości lub spam.

Według firmy po wprowadzeniu zmian odnotowała ona zauważalny spadek liczby skarg słuchaczy na pojawianie się takich treści w rekomendacjach.

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Oznaczenie dla person AI

Spotify nie wprowadził obowiązkowego oznaczania wszystkich utworów stworzonych przez AI. Jednocześnie serwis uruchomił oznaczenie AI Persona dla wykonawców, którzy używają sztucznie stworzonej tożsamości i nie reprezentują prawdziwej osoby. Platforma również nie będzie rekomendować użytkownikom muzyki takich person AI.

Do identyfikowania prawdopodobnie wygenerowanych przez AI treści niskiej jakości Spotify wykorzystuje dane o interakcjach słuchaczy i ich opinie, wzorce przesyłania utworów, metadane oraz zewnętrzne narzędzia do wykrywania AI. W ubiegłym roku firma informowała o usunięciu ponad 75 milionów utworów zidentyfikowanych jako spam.

Spotify współpracuje także z Universal Music Group oraz niezależnym wydawcą muzycznym Believe nad narzędziem do tworzenia remiksów AI.

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