总部位于加州山景城的美国初创公司Reliable Robotics在Series D融资轮追加融资中筹集了1.15亿美元。交易完成后，该公司的估值超过10亿美元，TechCrunch报道。

这笔融资包括由Nimble Partners领投的9000万美元股权投资，以及来自Silicon Valley Bank的2500万美元债务融资。Series D轮融资总额增至2.75亿美元。Reliable Robotics累计已筹集3.8亿美元。

自主飞行认证

该公司正在开发可安装在现有飞机上的自主控制系统，并寻求获得美国联邦航空管理局（FAA）的认证。联合创始人兼首席执行官罗伯特·罗斯表示，公司定期向监管机构提供证据，以完成认证程序。

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Reliable Robotics的首款产品是一套始终开启的自动驾驶仪系统。该系统将能够实现发动机启动、滑行、起飞和降落，同时飞行员仍将留在驾驶舱内，并通过触摸屏与系统交互。罗斯预计该解决方案将在18至24个月内获得认证。

雷达与货运航班

下一阶段将把飞行员从驾驶舱转移至地面控制站；罗斯估计，此类认证可能至少需要三年时间。此外，该初创公司还开发了一种没有活动部件的固态防撞雷达。该负责人表示，它比常规雷达系统具有更远的探测距离和更高的分辨率。公司预计在2027年底前完成该雷达的认证。

Reliable Robotics还在为其总部位于阿尔伯克基的自有承运商Reliable Airlines申请认证。这家航空公司拥有6架Cessna Caravan飞机，每周运行6天货运航班。为使该承运商运营，FAA还将对航空运营进行单独认证。

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