Американский стартап Reliable Robotics из Маунтин-Вью в Калифорнии привлёк $115 млн в рамках расширения раунда финансирования Series D. После сделки оценка компании превысила $1 млрд, сообщает TechCrunch.

Финансирование состоит из $90 млн инвестиций в капитал, которые возглавила Nimble Partners, а также $25 млн долгового финансирования от Silicon Valley Bank. Общий объём раунда Series D вырос до $275 млн. Всего Reliable Robotics привлёк $380 млн.

Сертификация автономного полёта

Компания разрабатывает систему автономного управления, которую можно устанавливать на существующие самолёты, и стремится сертифицировать её в Федеральном авиационном управлении США (FAA). Сооснователь и генеральный директор Роберт Роуз заявил, что компания регулярно предоставляет регулятору доказательства для прохождения процедуры сертификации.

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Первый продукт Reliable Robotics — система постоянно включённого автопилота. Она должна обеспечивать запуск двигателя, руление, взлёт и посадку, при этом пилот будет оставаться в кабине и взаимодействовать с системой через сенсорный экран. Роуз ожидает сертификации этого решения в течение 18–24 месяцев.

Радар и грузовые рейсы

Следующий этап предусматривает перенос пилота из кабины на наземную станцию управления; по оценке Роуза, такая сертификация может занять не менее трёх лет. Отдельно стартап разработал твердотельный радар предотвращения столкновений без движущихся частей. По словам руководителя, он обладает большей дальностью действия и более высоким разрешением, чем обычные радиолокационные системы. Компания рассчитывает сертифицировать радар до конца 2027 года.

Reliable Robotics также добивается сертификации собственного перевозчика Reliable Airlines, базирующегося в Альбукерке. Авиакомпания располагает шестью самолётами Cessna Caravan и выполняет грузовые рейсы шесть дней в неделю. Для работы перевозчика FAA отдельно сертифицирует авиационные операции.

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