Amerykański startup Reliable Robotics z Mountain View w Kalifornii pozyskał 115 mln dolarów w rozszerzeniu rundy finansowania Series D. Po transakcji wycena spółki przekroczyła 1 mld dolarów, poinformował TechCrunch.

Finansowanie obejmuje 90 mln dolarów inwestycji kapitałowych, którym przewodziła Nimble Partners, a także 25 mln dolarów finansowania dłużnego od Silicon Valley Bank. Łączna wartość rundy Series D wzrosła do 275 mln dolarów. Łącznie Reliable Robotics pozyskał 380 mln dolarów.

Certyfikacja autonomicznego lotu

Firma rozwija system autonomicznego sterowania, który można instalować w istniejących samolotach, i dąży do jego certyfikacji w amerykańskiej Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA). Współzałożyciel i dyrektor generalny Robert Rose oświadczył, że firma regularnie przekazuje regulatorowi dowody potrzebne do przejścia procedury certyfikacyjnej.

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Pierwszym produktem Reliable Robotics jest system stale włączonego autopilota. Ma on zapewniać uruchomienie silnika, kołowanie, start i lądowanie, przy czym pilot pozostanie w kokpicie i będzie współdziałał z systemem za pośrednictwem ekranu dotykowego. Rose oczekuje certyfikacji tego rozwiązania w ciągu 18–24 miesięcy.

Radar i loty cargo

Kolejny etap zakłada przeniesienie pilota z kokpitu do naziemnej stacji kontroli; według szacunków Rose’a taka certyfikacja może zająć co najmniej trzy lata. Osobno startup opracował półprzewodnikowy radar unikania kolizji bez ruchomych części. Według szefa firmy ma on większy zasięg i wyższą rozdzielczość niż zwykłe systemy radarowe. Firma liczy na certyfikację radaru do końca 2027 roku.

Reliable Robotics ubiega się również o certyfikację własnego przewoźnika Reliable Airlines z siedzibą w Albuquerque. Linie lotnicze mają sześć samolotów Cessna Caravan i wykonują loty cargo przez sześć dni w tygodniu. Aby przewoźnik mógł działać, FAA oddzielnie certyfikuje operacje lotnicze.

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