Стартап Tenstorrent, разрабатывающий чипы для инференса моделей искусственного интеллекта, привлек 1,5 млрд долларов при оценке в 6,2 млрд долларов. Об этом сообщает TechCrunch.

Инвесторы и оценка

Новый раунд более чем вдвое повысил оценку Tenstorrent по сравнению с 2,6 млрд долларов в конце 2024 года. Раунд возглавили Trace Capital — новая фирма, запущенная сооснователем Quiet Capital Беном Махдави, — и Innovation X.

Среди других инвесторов были Cadence Ventures, Eclipse, Fidelity, SanDisk и T. Rowe Price. По данным издания, примерно пять месяцев назад Intel и Qualcomm проявляли интерес к приобретению десятилетнего конкурента Nvidia при оценке до 5 млрд долларов.

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На что направят средства

Генеральный директор Tenstorrent Джим Келлер сообщил Bloomberg, что компания решила сохранить независимость и привлечь дополнительное финансирование после того, как продемонстрировала работу моделей DeepSeek на серверах Galaxy. Привлеченные средства планируют направить на масштабирование чипов, предназначенных для обслуживания ИИ-моделей с открытыми весами и генерации видео.

Tenstorrent входит в группу стартапов в сфере ИИ-оборудования, которые пытаются конкурировать с Nvidia. TechCrunch также упоминает производителя ИИ-чипов Etched, который, по данным издания, получал инвестиционные предложения при оценке от 40 млрд долларов.

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