开发用于人工智能模型推理芯片的初创公司Tenstorrent以62亿美元估值融资15亿美元。据TechCrunch报道。

投资者与估值

与2024年底的26亿美元相比，这轮融资使Tenstorrent的估值增长超过一倍。本轮融资由Trace Capital和Innovation X领投；Trace Capital是一家由Quiet Capital联合创始人本·马赫达维创办的新公司。

其他投资者包括Cadence Ventures、Eclipse、Fidelity、SanDisk和T. Rowe Price。该媒体称，大约五个月前，英特尔和高通曾表示有意以最高50亿美元的估值收购这家成立十年的英伟达竞争对手。

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资金将投向何处

Tenstorrent首席执行官吉姆·凯勒向彭博社表示，在展示DeepSeek模型在Galaxy服务器上的运行情况后，公司决定保持独立并筹集额外资金。筹集的资金计划用于扩大芯片规模，这些芯片旨在服务具有开放权重的AI模型并生成视频。

Tenstorrent属于试图与英伟达竞争的一批AI硬件初创公司。TechCrunch还提到了AI芯片制造商Etched，该媒体称，该公司曾收到按400亿美元起估值提出的投资要约。

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