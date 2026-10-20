Startup Tenstorrent, który tworzy chipy do inferencji modeli sztucznej inteligencji, pozyskał 1,5 mld dolarów przy wycenie 6,2 mld dolarów. Informuje o tym TechCrunch.

Inwestorzy i wycena

Nowa runda ponad dwukrotnie podniosła wycenę Tenstorrent w porównaniu z 2,6 mld dolarów pod koniec 2024 roku. Rundzie przewodziły Trace Capital — nowa firma uruchomiona przez współzałożyciela Quiet Capital, Bena Mahdaviego — oraz Innovation X.

Wśród innych inwestorów znalazły się Cadence Ventures, Eclipse, Fidelity, SanDisk i T. Rowe Price. Według publikacji około pięć miesięcy temu Intel i Qualcomm wyrażały zainteresowanie przejęciem dziesięcioletniego konkurenta Nvidii przy wycenie do 5 mld dolarów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Na co zostaną przeznaczone środki

Dyrektor generalny Tenstorrent Jim Keller powiedział Bloombergowi, że firma zdecydowała się zachować niezależność i pozyskać dodatkowe finansowanie po zademonstrowaniu działania modeli DeepSeek na serwerach Galaxy. Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na skalowanie chipów przeznaczonych do obsługi modeli AI z otwartymi wagami oraz generowania wideo.

Tenstorrent należy do grupy startupów z sektora sprzętu AI, które próbują konkurować z Nvidią. TechCrunch wspomina również o producencie chipów AI Etched, który według publikacji otrzymywał propozycje inwestycyjne przy wycenie od 40 mld dolarów.

Czytaj nas na