Startup Town z San Francisco w USA, który tworzy asystentów AI dla biznesu, ogłosił pozyskanie 108 mln dolarów w rundzie Series B i osiągnięcie wyceny na poziomie „jednorożca”, informuje TechCrunch.

Runda Series B

Rundę wspólnie poprowadziły Forerunner Ventures i Menlo Ventures. Uczestniczyły w niej również Andreessen Horowitz, Serena Ventures i First Round Capital.

Łącznie Town pozyskał co najmniej 160 mln dolarów. W czerwcu firma informowała o rundzie Series A o wartości 55 mln dolarów.

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Town założył były dyrektor techniczny Plaid, Jean-Denis Greze. Startup ma dwa lata, a publicznie uruchomiono go cztery miesiące temu. Firma podała, że w ciągu kilku tygodni od uruchomienia osiągnęła kilka milionów dolarów rocznego powtarzalnego przychodu.

Asystenci AI dla pracowników

Platforma Town jest przeznaczona dla firm i zapewnia każdemu pracownikowi asystenta AI Townie. Łączy się on z pocztą elektroniczną, kalendarzami i innymi kluczowymi systemami pracy oraz pomaga wykonywać zadania służbowe.

Townie różnych pracowników mogą wchodzić ze sobą w interakcje i wymieniać zatwierdzone informacje. Mogą teraz również współpracować z klientami i innymi osobami spoza firmy. Wraz z finansowaniem Town zaprezentował wspólny proces pracy, który automatycznie aktualizuje asystentów pracowników o nowe informacje biznesowe, zamiast wymagać samodzielnego aktualizowania ich przez każdego pracownika.

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